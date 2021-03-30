Медики та міністр охорони здоров’я на передовій війни з COVID-19: заслужений лікар про рік протидії пандемії

Цитата

“Оцінка схвальна! Ми знаходимося в стані війни — ми на передовій боротьби із COVID-19. І мені здається, що ми тримаємося: ми не здались, не програли, дуже багато речей зробили. Однак є речі, які залежать від міністра Степанова, від медиків, а є ті, які не залежать. Але мені здається, що медики достойно тримають цей удар боротьби — зокрема, і міністр, який сьогодні з нами на передовій”, — вважає Камінський.

Контекст

Максим Степанов рівно рік тому був призначений міністром охорони здоров’я — 30 березня 2020 року.

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська оцінила, як пройшов цей складний пандемічний рік для української медицини та скільки вдалося реалізувати Міністерству охорони здоров’я в стислі терміни для порятунку життів українців.

Доповнення

Нагадаємо, за словами міністра Степанова, Україна має домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від коронавірусу виробництва різних світових компаній.

Зі слів міністра, договори укладені з такими компаніями як AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.

“Ми будемо продовжувати і укладати контракти, в тому числі від інших виробників”, — додав він.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

За даними МОЗ, 14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 212 898 людей, з них отримали 1 дозу — 212 896 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози — 2 особи.