Медики и министр здравоохранения на передовой войны с COVID-19: заслуженный врач о годе противодействию пандемии

Цитата

“Оценка одобрительная! Мы находимся в состоянии войны — мы на передовой борьбы с COVID-19. И мне кажется, что мы держимся: мы не сдались, не проиграли, очень многое сделали. Однако есть вещи, которые зависят от министра Степанова, от медиков, а есть те, которые не зависят. Но мне кажется, что медики достойно держат этот удар борьбы — в частности, и министр, сегодня с нами на передовой”, — считает Каминский.

Контекст

Максим Степанов ровно год назад был назначен министром здравоохранения — 30 марта 2020 года.

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская оценила, как прошел этот сложный пандемический год для украинской медицины и сколько удалось реализовать Министерству здравоохранения в сжатые сроки для спасения жизней украинцев.

Дополнение

Напомним, по словам министра Степанова, Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн доз вакцин от коронавируса производства различных мировых компаний.

По словам министра, договоры заключены с такими компаниями как AstraZeneca, Pfizer, Novovax и Sinovac.

“Мы будем продолжать и заключать контракты, в том числе от других производителей”, — добавил он.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По данным Минздрава, 14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 года в Украине. С начала прививочной кампании в Украине привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу — 212 896 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы — 2 человека.