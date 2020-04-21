Медики Київщини подякували футболістам за допомогу у боротьбі з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українською асоціацією футболу до лікарень Київської області було передано 1000 тестів на коронавірус. Про це інформує пресслужба УАФ, передає УНН.
"500 тестів отримала Білоцерківська районна лікарня, 250 — Васильківська і 250 — Фастівська районна лікарня. Окрім тестів, білоцерківська лікарня отримала ще й продуктові набори для лікарів, які стоять на варті здоров’я людей", - йдеться у повідомленні.
Голова Київської обласної асоціації футболу, президент ФК "Колос" (Ковалівка) Андрій Засуха разом із колективами лікарень області висловив Українській асоціації футболу щиру подяку за допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19 у Київській області, уточнює УАФ.
Нагадаємо, напередодні УАФ також передала 500 експрес-тестів на COVID-19 Головному військовому клінічному госпіталю.