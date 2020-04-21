Медики Киевской области поблагодарили футболистов за помощь в борьбе с пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинской ассоциацией футбола в больницы Киевской области было передано 1000 тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"500 тестов получила Белоцерковская районная больница, 250 - Васильковская и 250 - Фастовская районная больница. Кроме тестов, белоцерковская больница получила еще и продуктовые наборы для врачей, которые стоят на страже здоровья людей", - говорится в сообщении.
Глава Киевской областной ассоциации футбола, президент ФК "Колос" (Ковалевка) Андрей Засуха вместе с коллективами больниц области выразил Украинской ассоциации футбола искреннюю благодарность за помощь в борьбе с пандемией COVID-19 в Киевской области, уточняет УАФ.
Напомним, накануне УАФ также передала 500 экспресс-тестов на COVID-19 Главному военному клиническому госпиталю.