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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 31378 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77265 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103062 просмотра

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Медики Киевской области поблагодарили футболистов за помощь в борьбе с пандемией

Медики Киевской области поблагодарили футболистов за помощь в борьбе с пандемией

Киев  •  УНН

 • 9510 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинской ассоциацией футбола в больницы Киевской области было передано 1000 тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

"500 тестов получила Белоцерковская районная больница, 250 - Васильковская и 250 - Фастовская районная больница. Кроме тестов, белоцерковская больница получила еще и продуктовые наборы для врачей, которые стоят на страже здоровья людей", - говорится в сообщении.

Глава Киевской областной ассоциации футбола, президент ФК "Колос" (Ковалевка) Андрей Засуха вместе с коллективами больниц области выразил Украинской ассоциации футбола искреннюю благодарность за помощь в борьбе с пандемией COVID-19 в Киевской области, уточняет УАФ.

Напомним, накануне УАФ также передала 500 экспресс-тестов на COVID-19 Главному военному клиническому госпиталю.

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