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McDonald's має намір покинути Казахстан — Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. McDonald's має намір покинути Казахстан через складнощами з поставками. Росія була головним постачальником продуктів для американських мережі ресторанів у Казахстані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

McDonald's має намір покинути Казахстан — Bloomberg

Деталі

Після російського вторгнення в Україну, McDonald's покинув країну-агресорку. Тому місцевому бізнесу заборонили закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників. 24 ресторани McDonald's, що належать TOO Food Solutions KZ, призупинили роботу в листопаді через проблеми з постачанням.

Казахський бізнес не може закуповувати м’ясні котлети від місцевих або європейських постачальників, оскільки вищі ціни та витрати на логістику приведуть бізнес до збитків. McDonald's відмовився від коментарів.

Долю McDonald's у Казахстані також ускладнює власник франшизи Кайрат Боранбаєв, якого в березні затримали за звинуваченням у розтраті. Також він володів франшизою McDonald's у Білорусі, яка минулого року втратила ліцензію через проблеми з постачанням.

Нагадаємо

16 травня McDonald's оголосив про остаточний вихід з росії. У червні нова мережа ресторанів швидкого харчування, яка прийде на зміну McDonald's, у росії визначилася з новою назвою. Тепер бургери росіянам видає компанія — “Вкусно и точка”.

Восени 2022 McDonald's покинув і Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна обійдеться без "заморського" й не розуміє тих, хто відвідує такі ресторани.

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