McDonald's намерен покинуть Казахстан - Bloomberg

Детали

После российского вторжения в Украину, McDonald's покинул страну-агрессора. Поэтому местному бизнесу запретили закупать мясные котлеты у российских поставщиков. 24 ресторана McDonald's, принадлежащих TOO Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками.

Казахский бизнес не может закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и затраты на логистику приведут бизнес к убыткам. McDonald's отказался от комментариев.

Судьбу McDonald's в Казахстане также осложняет владелец франшизы Кайрат Боранбаев, которого в марте задержали по обвинению в растрате. Также он владел франшизой McDonald's в Беларуси, которая в прошлом году потеряла лицензию из-за проблем с поставками.

Напомним

16 мая McDonald's объявил об окончательном выходе из россии. В июне новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald's, в россии определилась с новым названием. Теперь бургеры россиянам выдает компания — “Вкусно и точка”.

Осенью 2022 года McDonald's покинул и Беларусь. Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна обойдётся без "заморского" и не понимает тех, кто посещает такие рестораны.