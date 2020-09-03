Майже 70% українців повністю підтримують програму "Велике будівництво" - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Майже 70% українців повністю підтримують програму "Велике будівництво". Про це повідомив заступника директора КМІС Антон Грушецький під час презентації результатів соціологічного опитування на тему "Національна програма "Велике будівництво", передає кореспондент УНН.
"67% опитаних підтримують державну програму "Велике будівництво" (9-10 балів за 10—бальною шкалою – ред.) та 3% не підтримують її", - розповів Грушецький.
Окрім того, найменшою підтримкою користується легалізація грального бізнесу – 67% не підтримують її та запровадження вільного ринку землі – 52% не підтримують.
"Також достатньо істотну критику викликає укрупнення районів, коли 37% не підтримує цю ініціативу, а 21,5% підтримує", - сказав Грушецький.
За даними опитування, високий рівень підтримки також має програма припинення війни на сході України, яку підтримують 80,6% та 38,4% респондентів підтримує програму кредитів для бізнесу "5-7-9".
Зазначається, що 26,5% респондентів повністю підтримують ініціативу "Держава в смартфоні", при цьому 24,5% не підтримують її.
Опитування КМІС показує, що 23,4% українців повністю підтримують зниження облікової ставки Національного банку України.
Довідка: опитування було проведено КМІС у серпні 2020 року. Було опитано 2 тисячі респондентів, похибка вибірки не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, Харківщина серед лідерів за темпами здачі об’єктів у межах "Великого будівництва".