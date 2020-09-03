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Майже 70% українців повністю підтримують програму "Велике будівництво" - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Майже 70% українців повністю підтримують програму "Велике будівництво". Про це повідомив заступника директора КМІС Антон Грушецький під час презентації результатів соціологічного опитування на тему "Національна програма "Велике будівництво", передає кореспондент УНН.

Майже 70% українців повністю підтримують програму "Велике будівництво" - опитування

"67% опитаних підтримують державну програму "Велике будівництво" (9-10 балів за 10—бальною шкалою – ред.) та 3% не підтримують її", - розповів Грушецький.

Окрім того, найменшою підтримкою користується легалізація грального бізнесу – 67% не підтримують її та запровадження вільного ринку землі – 52% не підтримують.

"Також достатньо істотну критику викликає укрупнення районів, коли 37% не підтримує цю ініціативу, а 21,5% підтримує", - сказав Грушецький.

За даними опитування, високий рівень підтримки також має програма припинення війни на сході України, яку підтримують 80,6% та 38,4% респондентів підтримує програму кредитів для бізнесу "5-7-9".

Зазначається, що 26,5% респондентів повністю підтримують ініціативу "Держава в смартфоні", при цьому 24,5% не підтримують її.

Опитування КМІС показує, що 23,4% українців повністю підтримують зниження облікової ставки Національного банку України.

Довідка: опитування було проведено КМІС у серпні 2020 року. Було опитано 2 тисячі респондентів, похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, Харківщина серед лідерів за темпами здачі об’єктів у межах "Великого будівництва".

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