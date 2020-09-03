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Почти 70% украинцев полностью поддерживают программу "Большое строительство" - опрос

Киев • УНН

 • 13673 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Почти 70% украинцев полностью поддерживают программу "Большое строительство". Об этом сообщил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий во время презентации результатов социологического опроса на тему "Национальная программа "Большое строительство", передает корреспондент УНН.

Почти 70% украинцев полностью поддерживают программу "Большое строительство" - опрос

"67% опрошенных поддерживают государственную программу "Большое строительство" (9-10 баллов по 10-балльной шкале - ред.) и 3% не поддерживают ее", - рассказал Грушецкий.

Кроме того, наименьшей поддержкой пользуется легализация игорного бизнеса - 67% не поддерживают ее и введение свободного рынка земли - 52% не поддерживают.

"Также достаточно существенную критику вызывает укрупнение районов, когда 37% не поддерживает эту инициативу, а 21,5% поддерживает", - сказал Грушецкий.

По данным опроса, высокий уровень поддержки также имеет программа прекращения войны на востоке Украины, которую поддерживают 80,6% и 38,4% респондентов поддерживает программу кредитов для бизнеса "5-7-9".

Отмечается, что 26,5% респондентов полностью поддерживают инициативу "Государство в смартфоне", при этом 24,5% не поддерживают ее.

Опрос КМИС показывает, что 23,4% украинцев полностью поддерживают снижение учетной ставки Национального банка Украины.

Справка: опрос был проведен КМИС в августе 2020 года. Было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, Харьковская область среди лидеров по темпам сдачи объектов в рамках "Большого строительства".

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