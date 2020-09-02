Харківщина серед лідерів за темпами здачі об’єктів у межах "Великого будівництва" – Зеленський

"Все нормально. Все йде за планом. Скажу відверто, Харківська область, згідно з термінами здачі всіх доріг та інших об’єктів, на сьогодні випереджає більшість областей. Це так і є. Хоча я бачу, що всі області підтягнулися. І всі дороги ми здаємо у цьому році – більше, ніж планували у зазначені терміни", – сказав Володимир Зеленський.

Вказано, що за словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, серед головних автошляхів, які ремонтують у межах "Великого будівництва", – траса М-03. Розширення цієї дороги до першої категорії почалося від кордону з Полтавщиною до міста Валки. Паралельно проектують розширення траси до першої категорії від Валків до Харкова.

За його словами, в області цього року планується відремонтувати понад 280 км доріг державного значення, 200 вже мають верхній шар дорожнього покриття, а це – найдорожчий етап відновлення дороги.

"282 км – це більше, ніж будувалося у будь-які роки. Навіть у період підготовки до ЄВРО-2012. Харків – місто, яке отримало багато доріг у той період, тому що це було одне з приймаючих міст. Але все одно ми робимо набагато більше у цьому році", – додав Олександр Кубраков.

Повідомляється, що голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнив, що в області до першого вересня відремонтували всі місцеві дороги, які планували. Ще у регіоні планується створити 15 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях. У дев’яти з них уже розпочали роботи.

Володимир Зеленський запевнив, що всі принципові проекти-довгобуди по всій країні будуть завершені. Також прискорюється зведення важливих медичних центрів, лікарень і шкіл.

Нагадаємо, Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину.