Харківщина серед лідерів за темпами здачі об’єктів у межах "Великого будівництва" – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область випереджає більшість областей України за темпами здачі доріг у межах реалізації проекту "Велике будівництво". Про це він сказав під час робочої поїздки на Харківщину, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Все нормально. Все йде за планом. Скажу відверто, Харківська область, згідно з термінами здачі всіх доріг та інших об’єктів, на сьогодні випереджає більшість областей. Це так і є. Хоча я бачу, що всі області підтягнулися. І всі дороги ми здаємо у цьому році – більше, ніж планували у зазначені терміни", – сказав Володимир Зеленський.
Вказано, що за словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, серед головних автошляхів, які ремонтують у межах "Великого будівництва", – траса М-03. Розширення цієї дороги до першої категорії почалося від кордону з Полтавщиною до міста Валки. Паралельно проектують розширення траси до першої категорії від Валків до Харкова.
За його словами, в області цього року планується відремонтувати понад 280 км доріг державного значення, 200 вже мають верхній шар дорожнього покриття, а це – найдорожчий етап відновлення дороги.
"282 км – це більше, ніж будувалося у будь-які роки. Навіть у період підготовки до ЄВРО-2012. Харків – місто, яке отримало багато доріг у той період, тому що це було одне з приймаючих міст. Але все одно ми робимо набагато більше у цьому році", – додав Олександр Кубраков.
Повідомляється, що голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнив, що в області до першого вересня відремонтували всі місцеві дороги, які планували. Ще у регіоні планується створити 15 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях. У дев’яти з них уже розпочали роботи.
Володимир Зеленський запевнив, що всі принципові проекти-довгобуди по всій країні будуть завершені. Також прискорюється зведення важливих медичних центрів, лікарень і шкіл.
Нагадаємо, Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину.