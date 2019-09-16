Майже 2,7 тис. українських шкіл не мають водопостачання

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Майже 2,7 тис. українських шкіл не мають централізованих або локальних мереж водопостачання (працюють на колодязній воді). Про це повідомляє Держпродспоживслужба, звітуючи про здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства закладів освіти під час підготовки до 2019-2020 навчального року, передає УНН.