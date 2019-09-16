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Майже 2,7 тис. українських шкіл не мають водопостачання

Майже 2,7 тис. українських шкіл не мають водопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Майже 2,7 тис. українських шкіл не мають централізованих або локальних мереж водопостачання (працюють на колодязній воді). Про це повідомляє Держпродспоживслужба, звітуючи про здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства закладів освіти під час підготовки до 2019-2020 навчального року, передає УНН.

Також, за даними служби, на колодязній воді працює 1 тис. 498 українських садочків та 12 вищих навчальних закладів І-ІІ ступеня акредитації.

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Загалом, під час підготовки до початку нового 2019-2020 навчального року контролери провели 16 тис. 340 обстежень закладів освіти з питань дотримання вимог санітарного законодавства.

"За результатами проведених перевірок порушення вимог санітарного законодавства встановлено у 6248 закладів освіти, що склало 38% (майже у кожному третьому закладі, що на рівні минулого року (32%)", - розповіли у службі.

Так, не відповідають санітарногігієнічним вимогам за станом матеріально-технічної бази - 138 дошкільних навчальних закладів, 280 закладів загальної середньої освіти та 5 вищих навчальних закладів І-ІІ ступеня акредитації.

"Найвищий відсоток порушень виявлено у Житомирській – 86%, Запорізькій – 84%, Київській – 94%, Кіровоградській - 69% та Херсонській - 57% областях", - розповіли у службі.

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Сьогодні під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 12 тис. 167 дошкільних навчальних закладів, 15 тис. 831 закладів загальної середньої освіти та 1 тис. 246 вищих навчальних закладів І-ІІ ступеня акредитації.

Як писав УНН, за останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла у 17 разів.

При цьому, за словами політика Сергія Тригубенка, перевірки Держпродспоживслужби не убезпечують дітей від отруєнь.

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