Названо столичні школи, які не готові до початку навчального року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві перевірили навчальні заклади столиці на предмет готовності до нового 2019-2020 навчального року, передає УНН із посиланням на пресслужбу управління.
"За результатом роботи комісії встановлено, що проведений значний обсяг робіт з покращення стану матеріально – технічної бази закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти", - розповіли контролери.
При цьому, в окремих школах міста була виявлена низка порушень. Зокрема встановлено, що 28 навчальних закладів у Голосіївському, Деснянському, Печерському, Святошинському та Шевченківському районах міста не забезпечено медичним персоналом.
"В закладах Голосіївського, Деснянського, Святошинського, Шевченківського, Оболонського, Печерського, Подільського, Солом’янського районів залишаються невирішеними питання щодо будівництва, добудови, капітального ремонту з елементами реконструкції в закладах; забезпечення належного благоустрою території, спортивних майданчиків із встановленням (заміною) спортивно-ігрового обладнання; належного облаштування харчоблоків", - розповіли в управлінні.
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Контролери також зазначили, що в окремих закладах Деснянського, Святошинського, Шевченківського, Оболонського, Печерського, Подільського, Солом’янського, Голосіївського районів відсутні належні умови для забезпечення харчування дітей. Зокрема, у 48 закладах відсутня або необхідно ремонтувати систему припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням на харчоблоках.
"У 69 закладах Голосіївського району, 20 закладах Деснянського району, 13 закладах Оболонського району, 14 закладах Подільського району, 18 закладах Святошинського району, 15 закладах Шевченківського району необхідним є встановлення (відновлення) технологічного та холодильного обладнання.
Не забезпечено поточність технологічного процесу на 32 харчоблоках закладів у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському районах", - розповіли контролери, додавши, що 5 закладів Подільського району не забезпечено харчоблоки резервними джерелами проточного гарячого водопостачання (електроводонагрівачі).
Про підсумки перевірок фахівці поінформували Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
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Нагадаємо, раніше столичні депутати розробили проект рішення, яким пропонується позбавити приватні фірми права поставляти шкільні обіди.
Депутати запропонували створити у кожному районі столиці комунальні підприємства-їдальні, які й уповноважити на харчування дітей.
У такій ініціативі вбачають спробу монополізації шкільного харчування в столиці.
А за словами Сергія Тригубенка, новоутворені КП можуть бути всього лише "прокладками" між постачальниками продуктів та навчальними закладами. І це не гарантуватиме безпечність та вищу якість шкільних обідів.