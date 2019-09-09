Названы столичные школы, которые не готовы к началу учебного года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве проверили учебные заведения столицы на предмет готовности к новому 2019-2020 учебному году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.
"По результатам работы комиссии установлено, что проведен значительный объем работ по улучшению состояния материально-технической базы учреждений общего среднего образования и учреждений дошкольного образования", - рассказали контролеры.
При этом, в отдельных школах города был выявлен ряд нарушений. В частности установлено, что 28 учебных заведений в Голосеевском, Деснянском, Печерском, Святошинском и Шевченковском районах города не обеспечены медицинским персоналом.
"В заведениях Голосеевского, Деснянского, Святошинского, Шевченковского, Оболонского, Печерского, Подольского, Соломенского районов остаются нерешенными вопросы строительства, достройки, капитального ремонта с элементами реконструкции в учреждениях, обеспечение надлежащего благоустройства территории, спортивных площадок с установкой (заменой) спортивно игрового оборудования; надлежащего обустройства пищеблоков", - рассказали в управлении.
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Контроллеры также отметили, что в отдельных учреждениях Деснянского, Святошинского, Шевченковского, Оболонского, Печерского, Подольского, Соломенского, Голосеевского районов отсутствуют надлежащие условия для обеспечения питания детей. В частности, в 48 заведениях отсутствует или необходимо ремонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на пищеблоках.
"В 69 заведениях Голосеевского района, 20 заведениях Деснянского района, 13 заведениях Оболонского района, 14 учреждениях Подольского района, 18 заведениях Святошинского района, 15 заведениях Шевченковского района необходимо установление (восстановление) технологического и холодильного оборудования.
Не обеспечена поточность технологического процесса на 32 пищеблоках учреждений в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском районах", - рассказали контроллеры, добавив, что 5 заведений Подольского района не обеспечены пищеблоки резервными источниками проточного горячего водоснабжения (электроводонагреватели).
Об итогах проверок специалисты проинформировали Департамент образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).
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Напомним, ранее столичные депутаты разработали проект решения, которым предлагается лишить частные фирмы права поставлять школьные обеды.
Депутаты предложили создать в каждом районе столицы коммунальные предприятия-столовые, и уполномочить на питание детей.
В такой инициативе видят попытку монополизации школьного питания в столице.
По словам Сергея Тригубенко, новосозданные КП могут быть всего лишь "прокладками" между поставщиками продуктов и учебными заведениями. И это не будет гарантировать безопасность и высокое качество школьных обедов.