Почти 2,7 тыс. украинских школ не имеют водоснабжения

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Почти 2,7 тыс. украинских школ не имеют централизованных или локальных сетей водоснабжения (работают на колодезной воде). Об этом сообщает Госпродпотребслужба, отчитываясь об осуществлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства учебных заведений при подготовке к 2019-2020 учебному году, передает УНН.