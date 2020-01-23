Майже 100 хворих на коронавірус у Китаї перебувають у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Влада Китаю повідомила, що 95 хворих на коронавірус в Китаї перебувають в критичному стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
"Китайська влада заявила в четвер, що 95 пацієнтів перебувають у критичному стані", - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що вірус наразі охопив майже всі провінції Китаю, а також США, Тайвань, Корею, Таїланд та Гонконг.
Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 20.