Кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Китаї від коронавірусу померло близько 20 людей, повідомляє УНН з посиланням на Kyodo news.
"Жителя Японії з важкою формою пневмонії госпіталізували в Ухані, заявив у четвер високопоставлений чиновник посольства Японії в Пекіні. Посольство підтверджує, що ця людина заражена новим коронавірусом, який поширився і вбив близько 20 людей у Китаї", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що якщо діагноз підтвердять – це буде перший випадок захворювання серед громадян Японії.
Нагадаємо, вчені вважають, що смертельний коронавірус із Китаю міг поширитись від змій.
Кількість хворих на смертельний коронавірус у Китаї зросла до 620 людей.