Количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Китае от коронавируса умерло около 20 человек, сообщает УНН со ссылкой на Kyodo news.
"Жителя Японии с тяжелой формой пневмонии госпитализировали в Ухане, заявил в четверг высокопоставленный чиновник посольства Японии в Пекине. Посольство подтверждает, что этот человек заражен новым коронавирусом, который распространился и убил около 20 человек в Китае", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что если диагноз подтвердят - это будет первый случай заболевания среди граждан Японии.
Напомним, ученые считают, что смертельный коронавирус из Китая мог распространиться от змей.
Количество больных смертельным коронавирусом в Китае возросло до 620 человек.