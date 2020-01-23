Почти 100 больных на коронавирус в Китае находятся в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Власти Китая сообщили, что 95 больных на коронавирус в Китае находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Китайские власти заявили в четверг, что 95 пациентов находятся в критическом состоянии", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что вирус пока охватил почти все провинции Китая, а также США, Тайвань, Корею, Таиланд и Гонконг.
Напомним, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 20.