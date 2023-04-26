“Мають свою ДНК”: як українським брендам вдалося досягти світового визнання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Секрет успіху українських брендів, які стали всесвітньо відомими, полягає в тому, що вони зосереджені на виробництві конкретного продукту. Про це в коментарі УНН розповіла співзасновниця бренду Sleeper Катя Зубарєва.
Деталі
Прикладами таких брендів є Віта Кін, яка прославилася своїми вишиванками; Ienki Ienki - основний продукт яких - пуховики; дизайнер головних уборів Руслан Багінський; знаменитий своїми вечірніми сукнями Іван Фролов; Sleeper - бестселером якого стали party-піжами, а також Ксенія Шнайдер та її вироби з деніму.
Цитата
“Причиною того, що українські дизайнери посіли гідне місце на світових подіумах, у великих універмагах світу та стали улюбленими у багатьох іноземних зірок є те, що більшість брендів, яким вдалося це зробити, зосереджені на монопродукті. Ці бренди не пропонують величезні колекції, не розпорошуються. Тому що сьогодні стати успішним, роблячи великий дорогий продукт, дуже складно. А ось ідея того, що можна створити монопродукт, дає змогу швидше звернути на себе увагу покупців. У кожного з цих брендів є своє серце, своя ДНК, свій продукт, який зробив їх відомими”, - розповіла Катя Зубарєва.
Контекст
Протягом останнього десятиліття українські бренди активно підкорюють світові подіуми. Голлівудські зірки та світові інфлюенсери все частіше обирають одяг “Made in Ukraine”. У січні цього року співачка Beyonce обрала сукню українського дизайнера для свого першого виступу після тривалої перерви.
Довідка
Sleeper - український бренд багатофункціонального одягу для дому, який прославився на весь світ своїми піжамами для вечірок. Їхній одяг можна знайти в найвідоміших універмагах світу, таких як лондонський Harrods і Dubai Mall. Також у їхні сукні та піжами одягали героїнь серіалів “Емілі в Парижі”, “І просто так” (продовження “Секс і місто”) та інших.