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“Имеют свою ДНК”: как украинским брендам удалось добиться мирового признания

Киев • УНН

 • 754328 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Секрет успеха украинских брендов, ставших всемирно известными, заключается в том, что они сосредоточены на производстве конкретного продукта. Об этом в комментарии УНН рассказала соосновательница бренда Sleeper Катя Зубарева.

Детали

Примерами таких брендов являются Вита Кин, прославившаяся своими вышиванками; Ienki Ienki -основной продукт которых - пуховики; дизайнер головных уборов Руслан Багинский; знаменитый своими вечерними платьями Иван Фролов; Sleeper - бестселлером которого стали party-пижамы, а также Ксения Шнайдер и ее изделия из денима.

Цитата

“Причиной тому, что украинские дизайнеры заняли достойное место на мировых подиумах, в крупных универмагах мира и стали любимыми у многих иностранных звезд заключается в том, что большинство брендов, которым удалось это сделать, сосредоточенны на монопродукте. Эти бренды не предлагают огромные коллекции, не распыляются. Потому что сегодня стать успешным, делая большой дорогостоящий продукт, очень сложно. А вот идея того, что можно создать монопродукт позволяет быстрее обратить на себя внимание покупателей. У каждого из этих брендов есть свое сердце, своя ДНК, свой продукт, который сделал их известными”, - рассказала Катя Зубарева.

Контекст

На протяжении последнего десятилетия украинские бренды активно покоряют мировые подиумы. Голливудские звезды и мировые инфлюенсеры все чаще выбирают одежду “Made in Ukraine”. В январе этого года певица Beyonce выбрала платье украинского дизайнера для своего первого выступления после длительного перерыва.

Справка

Sleeper - украинский бренд многофункциональной одежды для дома, прославившийся на весь мир своими пижамами для вечеринок. Их одежду можно найти в самых известных универмагах мира, таких как лондонский Harrods и Dubai Mall. Также в их платья и пижамы одевали героинь сериалов “Эмили в Париже”, “И просто так” (продолжение “Секс в большом городе”) и других. 

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