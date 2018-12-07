Майк Помпео сподівається на швидке затвердження Хезерт Науерт на посаду постпреда США при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Держсекретар Сполучених Штатів Майкл Помпео розраховує на те, що Сенат Конгресу швидко затвердить висунуту президентом кандидатуру Хезер Науерт на пост постійного представника США при ООН. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Помпео у Twitter.
"Дуже радий наміру президента США Дональда Трампа висунути Хезер Науерт на пост постійного представника США при ООН. Вона супроводжувала мене в поїздках в ролі заступника з публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю і керівника прес-служби. Я їй довіряю", - йдеться в повідомленні Держсекретаря США Помпео у його мікроблозі в Twitter.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення призначити керівницю прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт постійним представником країни при ООН після відставки з цієї посади Ніккі Хейлі.