Майк Помпео надеется на быстрое утверждение Хезерт Науерт на должность постпреда США при ООН

“Очень рад намерению президента США Дональда Трампа выдвинуть Хезер Науерт на пост постоянного представителя США при ООН. Она сопровождала меня в поездках в роли заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью и руководителя пресс-службы. Я ей доверяю”, — говорится в сообщении госсекретаря США Помпео в его микроблоге в Twitter.

Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководительницу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт постоянным представителем страны при ООН после отставки с этого поста Никки Хейли.