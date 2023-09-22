"Маємо важливі та потужні результати": Єрмак підбив підсумки візиту до США

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"Безумовно ці розмови, які сьогодні велися, і результати, з якими ми їдемо поки що до Канади, але дуже скоро повертаємося до України, вони дійсно про те, що нам необхідно сьогодні, про те як захистити Україну та українців напередодні зимового періоду тощо. І дуже важливо, що наші партнери дуже чітко це розуміють. Я вважаю, що ми дійсно сьогодні маємо дуже важливі, дуже потужні результати", - сказав Єрмак.

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Керівник ОП розповів, що під час робочого візиту до Вашингтону відчув "непохитну підтримку" та ще раз переконався у тому, що президент США Джо Байден, Конгрес США та американці "з Україною". За його словами, вони продовжуватимуть підтримувати Київ, "що б там хто не казав".

Єрмак поінформував, що відбулося на зустрічі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, лідерами Демократичної та Республіканської партій, а також колишньою спікеркою Ненсі Пелосі була "дуже відверта розмова". Він додав, що є певні виклики, однак "сумнівів у підтримці України немає". Друга зустріч відбулася в Сенаті США, де після короткої промови Зеленського сенатори задавали лідеру держави запитання.

"Президент дуже відверто на них відповідав. Однак, потім, коли вже зустріч закінчилася, і президент виходив з цього приміщення, практично кожний сенатор підходив і говорив: "Ми з вами, ми на 100% з вами. Передайте українцям, що ми їх підтримуємо, що ми будемо з вами до перемоги", - зауважив Єрмак.

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Підсумовуючи, він підкреслив, що під час зустрічей "головним словом було "довіра", і українські посадовці "не витрачали часу, щоб щось пояснювати".

"Безумовно, ми говорили про те, що відбувається на фронті, але наші партнери настільки глибоко все розуміють, настільки з нами, настільки сьогодні побудована тісна координація між розвідками, військовими, радниками, що ми розуміємо один одного буквально з першого слова... Дуже конкретні розмови, дуже конкретна тематика", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підсумував зустріч з президентом США Джо Байденом, подякувавши за новий військовий пакет допомоги. Також глава держави зазначив, що держави будуть працювати спільно над виготовленням зброї та оборонних систем.