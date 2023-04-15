"Мавка" виходить у прокат в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Український анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» виходить у широкий кінотеатральний прокат в Італії 20 квітня, повідомили в Держкіно, пише УНН.
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До старту прокату автори «Мавки» презентували офіційний трейлер стрічки, яка в Італії отримає назву "Mavka e la foresta incantata".
До дублювання мультфільму долучилась відома блогерка та ілюстраторка Francesca Presentini. Вона подарує свій голос Русалці Водяниці.
Нагадаємо
"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів Незалежності України.