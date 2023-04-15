"Мавка" выходит в прокат в Италии

Детали

К старту проката авторы «Мавки» презентовали официальный трейлер ленты, которая в Италии получит название "Mavka e la foresta incantata".

К дублированию мультфильма присоединилась известная блогер и иллюстратор Francesca Presentini. Она подарит свой голос Русалке Водянице.

Напомним

"Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом за время Независимости Украины.