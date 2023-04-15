"Мавка" выходит в прокат в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинский анимационный фильм «Мавка. Лесная песня» выходит в широкий кинотеатральный прокат в Италии 20 апреля, сообщили в Госкино, пишет УНН.
Детали
К старту проката авторы «Мавки» презентовали официальный трейлер ленты, которая в Италии получит название "Mavka e la foresta incantata".
К дублированию мультфильма присоединилась известная блогер и иллюстратор Francesca Presentini. Она подарит свой голос Русалке Водянице.
Напомним
"Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом за время Независимости Украины.