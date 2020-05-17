МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня

"Сьогодні багато хто ставить питання - чому ми закрили продажу на сайті до 1 липня. Відповідь проста: ми аналізуємо те, що відбувається в країнах нашої потенційної маршрутної мережі, а також ситуацію в Україні (право на свободу переміщення по туристичних візах і загальний економічний стан населення країни). Наш прогноз плачевний і Україна є частиною глобального тренду", - пише він.

Так, за його словами, авіаринок не відновиться до рівня планів на 2020 рік раніше, ніж в 2023 році. В першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти з відповідним рішенням для парку повітряних суден компаній.

Дихне відзначає, що виручка авіакомпаній в 2020 році знизиться на 314 млрд доларів.

"Прискорений перехід на віддалену роботу призведе до структурних змін після COVID-19 і сповільнить відновлення попиту (бізнес-перельоти постраждають істотніше в результаті кризи)", - додає він.

Як раніше повідомляв УНН, для того, щоб відновити пасажиропотік авіаперевезень, який був до епідемії коронавірусу в Україні, потрібно приблизно 1,5-2 роки.