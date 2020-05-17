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МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля

Киев • УНН

 • 38385 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Компания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне написал на своей странице в Fаcebook, передает УНН.

МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля

“Сегодня многие задают вопрос — почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный и Украина является частью глобального тренда”, — пишет он.

Так, по его словам, авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее, чем в 2023 году. В первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты с соответствующим решением для парка воздушных суден компаний.

Дыхне отмечает, что выручка авиакомпаний в 2020 году снизится на 314 млрд доларов.

“Ускоренный переход на удаленную работу приведет к структурным изменениям после COVID-19 и замедлит восстановление спроса (бизнес-перелеты пострадают более существенно в результате кризиса)”, — добавляет он.

Как ранее сообщал УНН, для того, чтобы восстановить пассажиропоток авиаперевозок, который был до эпидемии коронавируса в Украине, нужно примерно 1,5-2 года.

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