МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля

“Сегодня многие задают вопрос — почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный и Украина является частью глобального тренда”, — пишет он.

Так, по его словам, авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее, чем в 2023 году. В первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты с соответствующим решением для парка воздушных суден компаний.

Дыхне отмечает, что выручка авиакомпаний в 2020 году снизится на 314 млрд доларов.

“Ускоренный переход на удаленную работу приведет к структурным изменениям после COVID-19 и замедлит восстановление спроса (бизнес-перелеты пострадают более существенно в результате кризиса)”, — добавляет он.

Как ранее сообщал УНН, для того, чтобы восстановить пассажиропоток авиаперевозок, который был до эпидемии коронавируса в Украине, нужно примерно 1,5-2 года.