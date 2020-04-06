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Матір наставника "Манчестер Сіті" померла від коронавірусу

Матір наставника "Манчестер Сіті" померла від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Матір головного наставника "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли – Долорс Сала Карріо, померла від коронавірусної хвороби, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Матері Хосепа було 82 роки. Померла Долорс Сала Карріо у Манресі (місто в автономному співтоваристві Каталонії, в провінції Барселона).

Почувши трагічні новини, голова "МС" Халдун Аль Мубарак виступив від імені клубу: "Наші молитви і щирі співчуття Пепу і його сім'ї в це надзвичайно сумний час. У нього і у них є любов, і підтримка всієї сім'ї "Манчестер Сіті".

Як повідомляв УННкількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 637 осіб, загалом загинули понад 13,6 тисяч осіб.

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