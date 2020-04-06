Мать наставника "Манчестер Сити" умерла от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мать главного наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы - Долорс Сала Каррио, умерла от коронавирусной болезни, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Матери Хосепа было 82 года. Умерла Долорс Сала Каррио в Манресе (город в автономном сообществе Каталонии, в провинции Барселона).
Услышав трагические новости, глава "МС" Халдун Аль Мубарак выступил от имени клуба: "Наши молитвы и искренние соболезнования Пепу и его семье в это очень печальное время. У него и у них есть любовь, и поддержка всей семьи "Манчестер сити".
Как сообщал УНН, количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки - 637 человек, в общем погибли более 13 600 человек.