Пандемія коронавірусу: зниження смертності від COVID-19 в Іспанії, загалом 13 655 жертв, 135 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 637 осіб, загалом загинули понад 13,6 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 135 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 4 273 нових випадки інфікування.
З початку епідемії померли 13 655 людей (в тому числі за добу — 637, найменший показник з 24 березня), а 40 437 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 6 931 особа.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (38,7 тисяч осіб) і Каталонія (26,8 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (83 випадки) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 6 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 6 de abril:
Confirmados 135.032
En UCI 6.931
Fallecidos 13.055
Curados 40.437
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SDtms5NCjc
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Прибуття гуманітарного вантажу до Іспанії, медичних масок та засобів захисту:
Спецлікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Висловлення подяки працівникам екстренних служб Іспанії за боротьбу з COVID-19: