Пандемия коронавируса: снижение смертности от COVID-19 в Испании, в общем 13 655 жертв, 135 тысяч - больны

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 637 человек, в общем погибли более 13,6 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.