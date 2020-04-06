Пандемия коронавируса: снижение смертности от COVID-19 в Испании, в общем 13 655 жертв, 135 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 637 человек, в общем погибли более 13,6 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигло более 135 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 4 273 новых случая инфицирования.
С начала эпидемии умерли 13 655 человек (в том числе за сутки — 637, наименьший показатель с 24 марта), а 40 437 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находится 6 931 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (38,7 тысяч человек) и Каталонии (26,8 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леоне, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (83 случая) и Мелилья.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 6 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 6 de abril:
Confirmados 135.032
En UCI 6.931
Fallecidos 13.055
Curados 40.437
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SDtms5NCjc
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Прибытие гуманитарного груза в Испанию, медицинских масок и средств защиты:
Спецбольница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Выражение благодарности работникам экстренных служб Испании за борьбу с COVID-19: