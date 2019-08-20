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Матіос: низці осіб повідомлено про підозру у справі сприяння СК РФ бойовикам "ДНР/ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голові та активному члену "Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" - так званим "міністру закордонних справ "ДНР", "уповноваженому з прав людини "ДНР", а також голові та члену ГО "Справедливий захист" повідомлено про підозру за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації. Про це повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Управлінням процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння Слідчим комітетом Російської Федерації терористичним організаціям "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності та жорсткого поводження з ними", - вказали у ГПУ.

Під час досудового розслідування, як зазначається, встановлено, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей створені незаконні організації, зокрема "Спеціальна комісія з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" та "Громадська організація "Справедливий захист", які здійснюють свою протиправну діяльність щодо фіксації та розслідування так званих злочинів геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів, які начебто вчиняються державою Україна.

"Члени та активісти вказаних організацій беруть активну участь та сприяють діяльності терористичних організацій так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", - наголосив Матіос.

"Так, учасники зазначених комісій, нагнітаючи атмосферу ненависті і несприйняття української держави та влади серед громадян України – мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, які постраждали від військових обстрілів терористичних організацій так званих "ДНР" та "ЛНР", організували отримання заяв від місцевих мешканців, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення та пошкодження майна та житла, відбулося внаслідок умисних дій військових Збройних сил України за наказами військового та політичного керівництва України", - зазначили у ГПУ.

У подальшому зібрані матеріали, як повідомляється, використовувались для подачі позовних заяв до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини, зазначаючи як відповідача державу Україна.

"За період з тільки 2018-2019 років від імені мешканців окупованих територій Донецької області підготовлено та направлено 1539 позовів до МКС та ЄСПЛ", - повідомив Матіос.

Допитані під час розслідування підписанти зазначених позовів, як вказано, не підтвердили своє авторство та наголосили про відсутність будь-яких відомостей щодо участі Збройних сил України у здійснених обстрілах мирного населення.

"20.08.2019 голові та активному члену "Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" - так званим "Міністру закордонних справ "ДНР", "уповноваженому з прав людини ДНР", а також голові та члену ГО "Справедливий захист" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України", - зазначив Головний військовий прокурор.

Нагадаємо, СК РФ неодноразово відкривав справи проти ЗСУ через "обстріли житлових будинків на Донбасі".

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