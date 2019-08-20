Матіос: низці осіб повідомлено про підозру у справі сприяння СК РФ бойовикам "ДНР/ЛНР"

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голові та активному члену "Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" - так званим "міністру закордонних справ "ДНР", "уповноваженому з прав людини "ДНР", а також голові та члену ГО "Справедливий захист" повідомлено про підозру за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації. Про це повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.