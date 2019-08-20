Матиос: ряду лиц сообщено о подозрении в деле содействия СК РФ боевикам "ДНР/ЛНР"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Председателю и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" - так называемым "министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека "ДНР", а также председателю и члену ОО "Справедливая защита" сообщено о подозрении по факту создания террористической группы или террористической организации. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.