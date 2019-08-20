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Матиос: ряду лиц сообщено о подозрении в деле содействия СК РФ боевикам "ДНР/ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 7399 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Председателю и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" - так называемым "министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека "ДНР", а также председателю и члену ОО "Справедливая защита" сообщено о подозрении по факту создания террористической группы или террористической организации. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Управлением процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жесткого обращения с ними", - указали в ГПУ.

Во время досудебного расследования, как отмечается, установлено, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей созданы незаконные организации, в частности "Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" и "Общественная организация "Справедлива защита", которые осуществляют свою противоправную деятельность по фиксации и расследованию так называемых преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, которые якобы совершаются государством Украина.

"Члены и активисты указанных организаций активно участвуют и способствуют деятельности террористических организаций так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", - подчеркнул Матиос.

"Так, участники указанных комиссий, нагнетая атмосферу ненависти и неприятия украинского государства и власти среди граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, пострадавших от военных обстрелов террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР", организовали получение заявлений от местных жителей, что гибель их родственников, получение ими телесных повреждений, увечий, уничтожение и повреждение имущества и жилья, произошло в результате умышленных действий военных Вооруженных сил Украины по приказам военного и политического руководства Украины", - отметили в ГПУ.

В дальнейшем собранные материалы, как сообщается, использовались для подачи исковых заявлений в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, отмечая в качестве ответчика государство Украина.

"За период только 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено 1539 исков к МКС и ЕСПЧ", - сообщил Матиос.

Допрошенные в ходе расследования подписанты указанных исков, как указано, не подтвердили свое авторство и отметили об отсутствии каких-либо сведений об участии Вооруженных сил Украины в совершенных обстрелах мирного населения.

"20.08.2019 главе и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" - так называемым "Министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека ДНР", а также главе и члену ОО "Справедливая защита" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - отметил Главный военный прокурор.

Напомним, СК РФ неоднократно открывал дела против ВСУ за "обстрелы жилых домов на Донбассе".

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