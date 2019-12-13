Мати Шеремета про затриманих у Києві: боюся, щоб не постраждали невинні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мати вбитого журналіста Павла Шеремета розповіла, що хоче правди, але боїться, щоб не постраждали невинні люди. Про це вона сказала під час інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Я нічого не знаю. Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш... Звичайно, хотілося б правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити”, — відповіла Людмила Шеремет на запитання про те, чи вірить вона, що затримані мають відношення до злочину.
Вона також зазначила, що два роки з нею не виходили на зв’язок представники силових структур, однак вона не хоче напрошуватись, адже доведеться знову повертатись в минуле і все прокручувати.
Людмила Шеремет додала, що добре, що у Президента України Володимира Зеленського є воля займатися справою вбивства Павла Шеремета, але розслідування не доведено до логічного завершення, і в кращому випадку — зупинилися десь посередині.
Нагадаємо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Тоді ж у поліції зібрали брифінг за участю Президента України Володимира Зеленського, де назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.