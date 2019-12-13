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Мать Шеремета о задержанных в Киеве: боюсь, чтобы не пострадали невинные

Мать Шеремета о задержанных в Киеве: боюсь, чтобы не пострадали невинные

Киев  •  УНН

 • 10702 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мать убитого журналиста Павла Шеремета рассказала, что хочет правды, но боится, чтобы не пострадали невинные люди. Об этом она сказала во время интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

“Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить”, — ответила Людмила Шеремет на вопрос о том, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению.

Она также отметила, что два года с ней не выходили на связь представители силовых структур, однако она не хочет напрашиваться, ведь придется снова возвращаться в прошлое и все прокручивать.

Людмила Шеремет добавила, что хорошо, что у Президента Украины Владимира Зеленского есть воля заниматься делом убийства Павла Шеремета, но расследование не доведено до логического завершения, и в лучшем случае — остановились где-то посередине.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Тогда же в полиции собрали брифинг с участием Президента Украины Владимира Зеленского, где назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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