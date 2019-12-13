Мать Шеремета о задержанных в Киеве: боюсь, чтобы не пострадали невинные

“Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить”, — ответила Людмила Шеремет на вопрос о том, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению.

Она также отметила, что два года с ней не выходили на связь представители силовых структур, однако она не хочет напрашиваться, ведь придется снова возвращаться в прошлое и все прокручивать.

Людмила Шеремет добавила, что хорошо, что у Президента Украины Владимира Зеленского есть воля заниматься делом убийства Павла Шеремета, но расследование не доведено до логического завершения, и в лучшем случае — остановились где-то посередине.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Тогда же в полиции собрали брифинг с участием Президента Украины Владимира Зеленского, где назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.