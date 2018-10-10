Матч Італія-Україна: стартові склади команд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Генуї стартував товариський матч між збірними Італії та України, передає УНН.
Стартовий склад збірної-господарки: 22 - Доннарумма, 3 - К’єлліні (к), 6 - Верратті, 10 - Інсіньє, 14 - Жоржиньо, 15 - Бірагі, 19 - Бонуччі, 20 - Бернардескі, 23 - Барелла, 24 - Флоренці, 25 - К’єза.
Стартовий склад збірної України: 12 - П’ятов (к), 21 - Караваєв, 20 - Ракіцький, 5 - Бурда, 22 - Матвієнко, 16 - Сидорчук, 8 - Маліновський, 17 - Зінченко, 11 - Марлос, 10 - Коноплянка, 18 - Яремчук.
Запасні: Бойко, Лунін, Бутко, Ярмоленко, А.Кравець, В.Кравець, Кривцов, Макаренко, Петряк, Пластун, Степаненко, Циганков.
Зустріч стартувала о 21:45 на стадіоні "Луіджі Ферраріс" у Генуї.
Як повідомляв УНН, наставник Італії пообіцяв зіграти з Україною в три нападники.