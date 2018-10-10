Матч Италия-Украина: стартовые составы команд

Стартовый состав сборной-хозяйки: 22 - Доннарумма, 3 - Кьеллини (к), 6 - Верратти, 10 - Инсинье, 14 - Жоржиньо, 15 - Бираги, 19 - Бонуччи, 20 - Бернардески, 23 - Барелла, 24 - Флоренци 25 - Кьеза.

Стартовый состав сборной Украины: 12 - Пятов (к), 21 - Караваев, 20 - Ракицкий, 5 - Бурда, 22 - Матвиенко, 16 - Сидорчук, 8 - Малиновский, 17 - Зинченко, 11 - Марлос, 10 - Коноплянка, 18 - Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин Бутко, Ярмоленко, Кравец, В.Кравец, Кривцов, Макаренко, Петряк, Пластун, Степаненко, Цыганков.

Встреча стартовала в 21:45 на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.

Как сообщал УНН, наставник Италии пообещал сыграть с Украиной в три нападающих.