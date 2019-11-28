Масштабний порив на теплотрасі у Новому Роздолі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У м. Новий Розділ виникла аварійна ситуація на тепловій мережі, діаметром 600 мм. Керівництво Новороздільської ТЕЦ звернулося до мера Львова листом про допомогу, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, завтра зранку бригади ЛМКП “Львівтеплоенерго” виїжджають у Новий Розділ для допомоги в пошуках місця пориву і ліквідації пошкоджень на трубопроводах.
“Маємо звернення від керівництва Новороздільської ТЕЦ — допомогти в пошуку і ліквідації пориву, який виник на тепловій мережі, діаметром 600 мм. Тому завтра зранку у Новий Розділ виїздять бригади ЛМКП „Львівтеплоенерго“, в кількості 7 людей, для допомоги у пошуку пориву і його ліквідації”, — розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
За її словами, станом на зараз, тепло до помешкань у Новому Роздолі подається. Подаватимуть його і вночі. Натомість, завтра зранку, після локалізації місця пориву, буде перекрито подачу тепла до будинків, які отримують теплопостачання по пошкодженій тепловій мережі. Після проведення ремонтних робіт, подачу тепла буде відновлено.
“Ми розуміємо важливість подачі опалення до будинків, коли на дворі холодно. Тому ремонтні бригади „Львівтеплоенерго“ намагатимуться допомогти оперативно виконати всі роботи, щоб мешканці не відчули незручностей”, — додала Ірина Маруняк.
Нагадаємо, теплопостачання у м. Новий Розділ було подано вкінці минулого тижня.