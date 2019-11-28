Масштабный порыв на теплотрассе в Новом Роздоле: что известно

Как пишет издание, завтра утром бригады ЛГКП "Львовтеплоэнерго" выезжают в Новый Роздол для помощи в поисках места порыва и ликвидации повреждений на трубопроводах.

"Есть обращения от руководства Новороздольской ТЭЦ - помочь в поиске и ликвидации порыва, который возник в тепловой сети диаметром 600 мм. Поэтому завтра утром в Новый Роздол выезжают бригады ЛГКП "Львовтеплоэнерго", в количестве 7 человек для помощи в поиске порыва и его ликвидации", - рассказала заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По ее словам, на сейчас, тепло в квартиры в Новом Роздоле подается. Подавать его будут и ночью. А завтра утром, после локализации места порыва, будет перекрыта подача тепла в дома, которые получают теплоснабжение по поврежденной тепловой сети. После проведения ремонтных работ, подача тепла будет возобновлена.

"Мы понимаем важность подачи отопления в дома, когда на дворе холодно. Поэтому ремонтные бригады "Львовтеплоэнерго" будут пытаться помочь оперативно выполнить все работы, чтобы жители не почувствовали неудобств", - добавила Ирина Маруняк.

Напомним, теплоснабжение в г. Новый Роздол было подано в конце прошлой недели.