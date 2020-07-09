Масштабні лісові пожежі в Луганській області: у лікарнях залишається 13 пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. На даний час у Новоайдарській та Сєвєродонецькій лікарнях перебувають 13 пацієнтів. Про це в коментарі УНН повідомив представник Омбудсмена у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.
"На даний час в Новоайдарській лікарні виписали двох дорослих та двох дітей. Залишилось 8 пацієнтів - з них 5 дорослих та 3 дитини. У Сєвєродонецькій лікарні перебуває 5 дорослих”, - сказав Павло Лисянський.
Він зазначив, що за виписаними людьми спостерігають лікарі, які моніторять їх стан здоров’я.
"Електро та газопостачання в селі та в зруйнованих та пошкоджених будинках відновлено”, - додав Павло Лисянський.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.