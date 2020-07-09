Масштабні лісові пожежі в Луганській області: у лікарнях залишається 13 пацієнтів

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19 березня, 18:42 • 102275 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 144808 перегляди

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19 березня, 14:10 • 120885 перегляди

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19 березня, 10:24 • 135125 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. На даний час у Новоайдарській та Сєвєродонецькій лікарнях перебувають 13 пацієнтів. Про це в коментарі УНН повідомив представник Омбудсмена у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

"На даний час в Новоайдарській лікарні виписали двох дорослих та двох дітей. Залишилось 8 пацієнтів - з них 5 дорослих та 3 дитини. У Сєвєродонецькій лікарні перебуває 5 дорослих”, - сказав Павло Лисянський.

Він зазначив, що за виписаними людьми спостерігають лікарі, які моніторять їх стан здоров’я.

"Електро та газопостачання в селі та в зруйнованих та пошкоджених будинках відновлено”, - додав Павло Лисянський.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.

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