Масштабні лісові пожежі в Луганській області: у лікарнях залишається 13 пацієнтів

"На даний час в Новоайдарській лікарні виписали двох дорослих та двох дітей. Залишилось 8 пацієнтів - з них 5 дорослих та 3 дитини. У Сєвєродонецькій лікарні перебуває 5 дорослих”, - сказав Павло Лисянський.

Він зазначив, що за виписаними людьми спостерігають лікарі, які моніторять їх стан здоров’я.

"Електро та газопостачання в селі та в зруйнованих та пошкоджених будинках відновлено”, - додав Павло Лисянський.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.