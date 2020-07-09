Масштабные лесные пожары в Луганской области: в больницах остаются 13 пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В настоящее время в Новоайдарской и Северодонецкой больницах находятся 13 пациентов. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
"В настоящее время в Новоайдарской больнице выписали двух взрослых и двух детей. Осталось 8 пациентов - из них 5 взрослых и 3 ребенка. В Северодонецкой больнице находится 5 взрослых", - сказал Павел Лисянский.
Он отметил, что за выписанным людьми наблюдают врачи, которые мониторят их состояние здоровья.
"Электро и газоснабжение в селе и в разрушенных и поврежденных домах восстановлено", - добавил Павел Лисянский.
Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на населенные пункты. Погибли 5 человек.