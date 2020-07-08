Масштабні лісові пожежі в Луганській області: у лікарнях досі перебуває 17 осіб

"На даний час 12 постраждали осіб від пожежі перебувають у лікарні Новоайдарівського району, з них 7 дорослих та 5 дітей. З лікарні Новоайдарівського району виписали 16 людей за сьогодні, проте лікарі будуть продовжувати спостерігати за їх станом.

У Сєвєродонецькій лікарні – 5 дорослих. Стан пацієнтів стабільний", - повідомив Лисянський.

За його словами, у селищі Смоляніново пожежею було знищено 24 будинки, пошкоджено 35. На місці працює комісія районної адміністрації щодо фіксації та встановлення ушкоджень.

"Перевірено вже 12 пошкоджених будинків. Електропостачання на більшій частині селища поновлено", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігались поблизу трьох сіл.