Масштабные лесные пожары в Луганской области: в больницах до сих пор находится 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В настоящее время 12 пострадавших лиц от пожара находятся в больнице Новоайдаровского района, а в Северодонецкой больнице - 5. Об этом сообщил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в комментарии УНН.
"В настоящее время 12 пострадавших лиц от пожара находятся в больнице Новоайдаровского района, из них 7 взрослых и 5 детей. Из больницы Новоайдаровского района выписали 16 человек за сегодня, но врачи будут продолжать наблюдать за их состоянием.
В Северодонецкой больнице - 5 взрослых. Состояние пациентов стабильное", - сообщил Лисянский.
По его словам, в поселке Смоляниновое пожаром было уничтожено 24 дома, повреждены 35. На месте работает комиссия районной администрации по фиксации и установлению повреждений.
"Проверено уже 12 поврежденных домов. Электроснабжение на большей части поселка возобновлено", - сообщил он.
Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на населенные пункты.
Очаги горения на утро 8 июля наблюдались вблизи трех сел.