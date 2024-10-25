Масштабні кадрові зміни в уряді: хто пішов і хто прийшов на нові посади
Київ • УНН
Кабмін звільнив чотирьох високопосадовців, включаючи заступника глави Мін'юсту та держсекретаря МОЗу. Призначено нових керівників у соціальній службі та агентстві відновлення інфраструктури.
Кабінет Міністрів України здійснив низку кадрових змін у складі міністерств. Зокрема, звільнив Олену Висоцьку з посади заступника глави Мін'юсту. Також звільнений держсекретар МОЗу Дмитро Слободянюк. Віктор Канцурак йде з Мінагрополітики і тепер буде першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
За словами Мельничука, Кабінетом Міністрів України звільнено:
- Висоцьку Олену Володимирівну з посади заступника Міністра юстиції України;
- Запольську Наталію Михайлівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Канцурака Віктора Васильовича з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України;
- Слободянюка Дмитра Павловича з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України.
Також уряд призначив:
- Канцурака Віктора Васильовича першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України;
- Бойка Миколу Миколайовича першим заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
- Дідківського В’ячеслава Миколайовича заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
- Свербу Юрія Івановича заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Тимчасово покладено виконання обовʼязків:
- державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на Павлова Віталія Ігоровича;
- державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України на Ахіджанова Баграта Рафіковича;
- державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України на Андрієць Олену Юріївну.
Уряд звільнив заступника Умєрова та держсекретаря Міноборони01.10.24, 14:33 • 11638 переглядiв