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Масштабні кадрові зміни в уряді: хто пішов і хто прийшов на нові посади

Київ • УНН

 • 8842 перегляди

Кабмін звільнив чотирьох високопосадовців, включаючи заступника глави Мін'юсту та держсекретаря МОЗу. Призначено нових керівників у соціальній службі та агентстві відновлення інфраструктури.

Масштабні кадрові зміни в уряді: хто пішов і хто прийшов на нові посади

Кабінет Міністрів України здійснив низку кадрових змін у складі міністерств. Зокрема, звільнив Олену Висоцьку з посади заступника глави Мін'юсту. Також звільнений  держсекретар МОЗу Дмитро Слободянюк. Віктор Канцурак йде з Мінагрополітики і тепер буде першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

  За словами Мельничука, Кабінетом Міністрів України звільнено:

  • Висоцьку Олену Володимирівну з посади заступника Міністра юстиції України;
  • Запольську Наталію Михайлівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Канцурака Віктора Васильовича з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України;
  • Слободянюка Дмитра Павловича з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України.

Також уряд призначив: 

  • Канцурака Віктора Васильовича першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України;
  • Бойка Миколу Миколайовича першим заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
  • Дідківського В’ячеслава Миколайовича заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
  • Свербу Юрія Івановича заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Тимчасово покладено виконання обовʼязків:

  • державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на Павлова Віталія Ігоровича;
  • державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України на Ахіджанова Баграта Рафіковича;
  • державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України на Андрієць Олену Юріївну.

Уряд звільнив заступника Умєрова та держсекретаря Міноборони01.10.24, 14:33 • 11638 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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