Масштабне відключення світла у Великій Британії викликав удар блискавки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Масштабне відключення електрики у Великій Британії, через що 9 серпня в країні без світла залишився один мільйон споживачів і стався транспортний колапс, було викликано ударом блискавки. Про це повідомив системний оператор в звіті регулятору Ofgem, передає УНН з посиланням на Reuters.
У той день було багато ударів блискавки, які потрапили в електричну мережу, але тільки один з них мав значний вплив - на лінію електропередачі о 16:52 за місцевим часом, яка повернулася до нормальної роботи приблизно через 20 секунд, йдеться в звіті.
Регулятор Ofgem заявив, що відкриє власне розслідування, щоб встановити, чи не порушила яка-небудь з компаній, що беруть участь в забезпеченні енергопостачання, умов ліцензії.
"Отримавши проміжний звіт National Grid, ми вважаємо, що є ще області, де нам необхідно використовувати наші законні повноваження для розслідування цих відключень", - сказав виконавчий директор Ofgem по системах і мережах Джонатан Брірлі.
Нагадаємо, 9 серпня частина Великої Британії залишилася без електрики.