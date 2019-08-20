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Масштабное отключение света в Великобритании вызвал удар молнии

Масштабное отключение света в Великобритании вызвал удар молнии

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Масштабное отключение электричества в Великобритании, из-за чего 9 августа в стране без света остался один миллион потребителей и произошел транспортный коллапс, было вызвано ударом молнии. Об этом сообщил системный оператор в отчете регулятору Ofgem, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В тот день было много ударов молнии, которые попали в электрическую сеть, но только один из них оказал значительное влияние - на линию электропередачи в 16:52 по местному времени, которая вернулась к нормальной работе примерно через 20 секунд, говорится в отчете.

Регулятор Ofgem заявил, что откроет собственное расследование, чтобы установить, не нарушила ли какая-либо из компаний, участвующих в обеспечении энергоснабжения, условия лицензии.

"Получив промежуточный отчет National Grid, мы считаем, что есть еще области, где нам необходимо использовать наши законные полномочия для расследования этих отключений", - сказал исполнительный директор Ofgem по системам и сетям Джонатан Брирли.

Напомним, 9 августа часть Великобритании осталась без электричества.

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