Масштабное отключение света в Великобритании вызвал удар молнии

В тот день было много ударов молнии, которые попали в электрическую сеть, но только один из них оказал значительное влияние - на линию электропередачи в 16:52 по местному времени, которая вернулась к нормальной работе примерно через 20 секунд, говорится в отчете.

Регулятор Ofgem заявил, что откроет собственное расследование, чтобы установить, не нарушила ли какая-либо из компаний, участвующих в обеспечении энергоснабжения, условия лицензии.

"Получив промежуточный отчет National Grid, мы считаем, что есть еще области, где нам необходимо использовать наши законные полномочия для расследования этих отключений", - сказал исполнительный директор Ofgem по системам и сетям Джонатан Брирли.

Напомним, 9 августа часть Великобритании осталась без электричества.