Часть Великобритании осталась без электричества

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 86334 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96122 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138308 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126775 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130442 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153162 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151124 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Лондон и юго-восток Великобритании пострадали от масштабного отключения электроэнергии, передаёт УНН со ссылкой на The Independet.

Так, оператор распределительной сети для электроэнергии UK Power Network заявил, что в большинстве районов страны нет электричества после отключения электроэнергии.

“Нам известно о прекращении подачи электроэнергии, которое затронет большую часть Лондона и Юго-Востока. Мы считаем, что это происходит из-за сбоя в сети National Grid, который влияет на наших клиентов”, — сообщила компания в пятницу вечером.

Поезда в и из Лондона, включая Thameslink, Southern и Gatwick Express, столкнулись с задержками и отменами рейсов.

По данным сети Western Power Distribution, сбои в электричестве пострадало около 500 000 человек, проживаючих в зоне оперирования её компаний по распределению электроэнергии — на Юго-Западе, в Южном Уэльсе и Мидлендсе.

Как сообщал УНН, в июле в энергосистеме Армении произошла авария, были отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.

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