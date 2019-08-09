Часть Великобритании осталась без электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Лондон и юго-восток Великобритании пострадали от масштабного отключения электроэнергии, передаёт УНН со ссылкой на The Independet.
Так, оператор распределительной сети для электроэнергии UK Power Network заявил, что в большинстве районов страны нет электричества после отключения электроэнергии.
“Нам известно о прекращении подачи электроэнергии, которое затронет большую часть Лондона и Юго-Востока. Мы считаем, что это происходит из-за сбоя в сети National Grid, который влияет на наших клиентов”, — сообщила компания в пятницу вечером.
Поезда в и из Лондона, включая Thameslink, Southern и Gatwick Express, столкнулись с задержками и отменами рейсов.
По данным сети Western Power Distribution, сбои в электричестве пострадало около 500 000 человек, проживаючих в зоне оперирования её компаний по распределению электроэнергии — на Юго-Западе, в Южном Уэльсе и Мидлендсе.
Как сообщал УНН, в июле в энергосистеме Армении произошла авария, были отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.