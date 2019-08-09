Частина Великої Британії залишилася без електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Лондон і південний схід Великої Британії постраждали від масштабного відключення електроенергії, передає УНН з посиланням на The Independet.
Так, оператор розподільної мережі для електроенергії UK Power Network заявив, що в більшості районів країни немає електрики після відключення електроенергії.
"Нам відомо про припинення подачі електроенергії, яке торкнеться більшої частини Лондона і південного сходу. Ми вважаємо, що це відбувається через збій в мережі National Grid, який впливає на наших клієнтів", - повідомила компанія в п'ятницю ввечері.
Потяги в і з Лондона, включаючи Thameslink, Southern і Gatwick Express, зіткнулися із затримками і відмінами рейсів.
За даними мережі Western Power Distribution, через збої в електриці постраждало близько 500 тис. осіб, які проживають в зоні оперування її компаній з розподілу електроенергії - на Південно-Заході, в Південному Уельсі і Мідлендсі.
Як повідомляв УНН, в липні в енергосистемі Вірменії сталася аварія, були відключені Єреванська ТЕС і п'ятий енергоблок Разданської ТЕС.