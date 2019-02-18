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Масштабне "мінування": закрито ще дві станції київського метрополітену

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН.  Станції київського метро "Золоті ворота" та "Театральна" також зачинено через повідомленні про замінування. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київського метрополітену".

"Станції "Золоті ворота" та "Театральна" + пересадка зачинено. Також перевіряються станції "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" + пересадка. Анонімне повідомлення про мінування. На місці працюють правоохоронці", - сказано у повідомлені. 

Раніше сьогодні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка були зачинені для пасажирів через повідомлення про мінування. 

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Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування

Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.

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