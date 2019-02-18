Масштабное "минирование": закрыто еще две станции киевского метрополитена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58019 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124432 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126193 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127251 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123952 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157069 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117710 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141350 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145226 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130519 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Масштабное "минирование": закрыто еще две станции киевского метрополитена

Масштабное "минирование": закрыто еще две станции киевского метрополитена

Киев  •  УНН

 • 8800 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Станции киевского метро "Золотые ворота" и "Театральная" также закрыт из-за сообщении о минировании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевского метрополитена".

"Станции "Золотые ворота" и "Театральная" + пересадка закрыты. Также проверяются станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка. Анонимное сообщение о минировании. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка были закрыты для пассажиров из-за сообщения о минировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года было более 40 лжеминирований 

Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивых заминированиях.

Ранее в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская".

Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании . Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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