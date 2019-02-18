Масштабное "минирование": закрыто еще две станции киевского метрополитена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Станции киевского метро "Золотые ворота" и "Театральная" также закрыт из-за сообщении о минировании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевского метрополитена".
"Станции "Золотые ворота" и "Театральная" + пересадка закрыты. Также проверяются станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка. Анонимное сообщение о минировании. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка были закрыты для пассажиров из-за сообщения о минировании.
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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивых заминированиях.
Ранее в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская".
Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании . Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.