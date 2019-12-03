Масштабна пожежа у Полтаві: з’явилися подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під час масштабної пожежі на складах підприємства “Полтавтрансбуд” було декілька вибухів, а наразі існує небезпека руйнування однієї стіни. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбу ГУ ДСНС у Полтавській області.
“Пожежа сталася на підприємстві „Полтавтрансбуд“. О 5:15 нам зателефонували та повідомили, що горить складське приміщення. Рятувальники змогли приступити до ліквідації пожежі тільки після того, як „Полтаваобленерго“ знеструмили будівлю. Вони не могли приступити до ліквідації, тому що будівля була не знеструмлена”, — повідомили рятувальники.
Поруч з цією будівлею знаходився відкритий склад готової продукції на площі близько 800 кв. метрів, він також загорівся, в результаті виникло задимлення горіння пластику.
“До гасіння залучалося 42 людини особового складу, 12 одиниць техніки та пожежний потяг „Укрзалізниці“. Десь на площі 1500 кв. метрів горіла площа покрівлі, частину будівлі врятовано. Ще були два вибухи: вибухнули ємкості, які були фактично вбудовані у будівлю. Є небезпека руйнування однієї стіни, вона відійшла в результаті того, що була дуже висока температура”, — додали у пресслужбі.
Як раніше повідомляв УНН, у Полтаві сталася масштабна пожежа на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів. Пожежу гасили протягом шести годин.